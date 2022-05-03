Ветерану труда из Северодвинска восстановили статус-кво

Прокуратурой г. Северодвинска по обращению 83-летней пенсионерки проведена проверка, в ходе которой выявлены нарушения законодательства о социальной поддержке населения.
Установлено, что заявительница являлась получателем меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в форме денежной выплаты по категории «Ветеран труда».
Представитель управляющей организации по запросу Отделения социальной защиты населения по г. Северодвинску, не проверив сведения о вступлении в законную силу судебного акта, подтверждающего факт непогашенной задолженности по оплате жилых помещений в информационной системе ГИС ЖКХ по состоянию на 23.05.2022 разместил сведения о наличии у заявительницы задолженности.
В связи с чем Отделением социальной защиты населения по г. Северодвинску принято решение о приостановлении ежемесячной денежной выплаты по категории «Ветеран труда».
В результате пенсионерка не имела возможности реализовать свое право на получение мер социальной поддержки.
В этой связи прокуратурой города директору управляющей компании внесено представление об устранении нарушений законодательства о социальной поддержке населения, причитающаяся пенсионерке денежная выплата начислена.
Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.