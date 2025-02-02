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Суд нашел в действиях архангельского чиновника коррупционную составляющую

ООО «Динамика Архангельск М» заключен трудовой договор с работником, ранее замещавшим должность государственной службы в агентстве по тарифам и ценам Архангельской области.

В нарушение статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ                      «О противодействии коррупции» в установленном порядке и сроки юридическое лицо о заключении трудового договора прежнего работодателя не уведомило.

В отношении ООО «Динамика Архангельск М» и ее руководителя прокурором области и автономного округа возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 7 Ломоносовского судебного района г. Архангельска юридическое лицо и ее руководитель привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 и 20 тыс. рублей соответственно.

Постановления суда в законную силу не вступили.

25 февраль 16:54 | : Скандалы

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