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Каждый третий архангелогородец сталкивался в школе с травлей

83архангелогородцев поддерживают законопроект о борьбе со школьным буллингом. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска, в том числе имеющие детей школьного возраста.

Депутаты Госдумы готовят законопроект, который закрепит понятие травли и обяжет школы сообщать о подобных случаях в комиссию по делам несовершеннолетних и полицию.

83% архангелогородцев поддерживают инициативу депутатов, среди родителей школьников — 7 из 10. Те, кто думает иначе, считают, что вопрос может быть решен без привлечения государственных органов: «С этим должны разбираться на уровне школы»; «В свое время я поговорил с одноклассниками ребенка, травля прекратилась». Закономерно, что жертвы школьного буллинга и родители, чьих детей третируют одноклассники, одобряют законопроект чаще тех, кто не страдал от травли.

Как показало исследование SuperJob, 36% архангелогородцев сталкивались с травлей со стороны одноклассников, когда учились в школе, причем женщины об этом рассказывали чаще мужчин (38% против 34% соответственно). Чем старше горожане, тем реже они подвергались буллингу в школьные годы: о подобном вспомнил каждый четвертый респондент в возрасте от 45 лет (24%), среди тех, кто моложе 35 лет, — практически каждый второй (48%). О фактах травли в школе по отношению к собственному ребенку сообщил каждый четвёртый родитель (26%).

(фото с https://www.culture.ru) 

15 февраль 10:00 | : Скандалы

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