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Архангелогородцы рады увеличению размера пособия по уходу за ребенком

Большинство архангелогородцев поддерживают увеличение размера пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет до 60% от среднего заработка. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предполагающий повышение размера пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет до 60% от среднего заработка (сейчас — 40%) и установление минимального размера пособия на уровне регионального МРОТ.
 
 73% опрошенных архангелогородцев поддерживают законопроект, причем женщины чаще мужчин голосуют за инициативу (77% против 70% соответственно). Архангелогородцы в возрасте от 45 лет высказываются за повышение размера пособия чаще тех, кто моложе (77%). Среди опрошенных с доходом от 100 тыс. руб. в месяц сторонников инициативы выше, чем среди тех, кто зарабатывает меньше (82%). Среди имеющих детей в возрасте до 1,5 лет и/или планирующих рождение ребенка, в поддержку законопроекта высказались 81% опрошенных.
 
 8% не поддерживают предложение депутатов. Судя по комментариям, они чаще всего сомневаются в достаточности средств у государства для финансирования подобных выплат: «Пособия увеличивают налоги»; «Откуда деньги брать»; «Сейчас и так достаточно пособий, кто работать будет?» Каждый пятый (19%) затруднился с оценкой инициативы.

Осталось выяснить – повлияет ли это вливание на жуткую демографическую ситуацию в Поморье, где население быстрее убывает, чем прирастает.

22 январь 11:16 | : Экономика

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