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66% архангелогородцев поддерживают ограничение на прием в школу детей мигрантов

Противников зачисления в школы не знающих русского языка детей мигрантов больше всего среди архангелогородцев, у которых есть дети-школьники. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения, имеющие гражданство РФ.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий принимать в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. 66% жителей Архангельска поддерживают инициативу: «Пусть учат язык и знают наши традиции»; «Для таких деток нужно открывать другие школы».

 Чаще в пользу запрета высказывались мужчины (69% против 64% среди женщин). 3 из 4 горожан в возрасте от 35 лет считают, что дети мигрантов должны выучить русский язык еще до того, как пойдут в школу. Чем выше уровень дохода опрошенных, тем больше среди них сторонников запрета. Еще более категоричны родители школьников: 80% из них против приема не говорящих по-русски детей мигрантов в школы.

 11% архангелогородцев не поддерживают законопроект: «Школа на то и школа, чтобы обучать детей, а не разделять по национальному признаку»; «Если дети мигрантов не будут ходить в школу, то они в будущем могут стать преступниками». Есть и предложения для решения проблемы: «Следует организовать специальные классы/группы для помощи этим детям».

(фото с https://piter.tv) 

17 декабрь 08:00 | : Будни

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