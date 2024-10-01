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20% архангелогородцев выступают против штрафов за оскорбление учителя

Большинство архангелогородцев поддерживают законопроект, предполагающий введение штрафов за брань в адрес педагогов. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

В Государственную Думу был внесён законопроект, согласно которому за публичное оскорбление учителя, когда он находится при исполнении своих обязанностей, будет предусмотрен штраф. Большинство архангелогородцев (66%) поддержали эту инициативу. 15% опрошенных выступили против: «Если бы штрафы могли всё решить»; «Дело в воспитании». Почти каждый пятый (19%) затруднился с ответом: «Почему всё всегда так категорично? В любой ситуации нужно разбираться»; «Иногда преподаватели сами перегибают палку в отношении учащихся. Поэтому этот вопрос очень спорный».

Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников законопроекта: 65% среди опрошенных до 34 лет и 73% среди граждан старше 45 лет. Среди родителей школьников одобряют инициативу 63%.

Каждый пятый — против, среди них как те, кто осознает свою несдержанность или уже имел прецеденты («Это не всегда зависит от родителей школьников, иногда от школьного и педагогического коллектива, поэтому пусть и штрафы делятся на всех ответственных»; «Не все учителя являются образцом культуры общения, от некоторых детей нужно защищать всеми способами, даже публично»), так и те, кто предчувствует проблемы из-за высказываний детей и перекладывают ответственность на школу («Родители отдают ребенка в школу, чтобы его обучили там в том числе и поведению»).

(фото с https://sun1-88.userapi.com

25 октябрь 08:30 | : Будни

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