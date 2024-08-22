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Архангелогородцы голосуют "за" намордники для больших и агрессивных собак

Большинство архангелогородцев согласны с тем, что правила выгула собак следует ужесточить. Чаще других законопроект поддерживают респонденты, имеющие детей. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который вводит штрафы за выгул собак опасных пород без поводка и намордника: ответственность за нарушения составит до 3 тысяч рублей для физлиц, до 10 тысяч — для юрлиц. Согласно опросу Superjob, большинство архангелогородцев (75%) одобряют это решение: «Поддерживаю, но считаю, что штрафы должны быть намного выше»; «Такой закон необходим для исключения нападения собак опасных пород на людей, особенно на детей».

Женщины чаще соглашались с введением штрафов: 82% против 68% среди мужчин. Еще выше уровень поддержки среди респондентов, имеющих детей, — 84%.

Большинство владельцев собак также одобряют ужесточение правил выгула: 73% среди них поддерживают нововведение, приводя в пример трагические случаи травм и даже гибели собак мелких пород от более крупных. Тем не менее, такой закон чаще поддерживали те, у кого нет собак — 82%.

Не поддержали парламентариев только 9% архангелогородцев: «Не существует опасных пород собак. Имеют место быть хозяева, не знающие, как содержать, обучать, поддерживать хорошее психологическое состояние питомца».

Затруднились с ответом 16% опрошенных: «Укусить может и неопасная порода»; «Можно ввести штраф по поводу намордников для тех, кто не прошел курс дрессировки».

02 октябрь 13:57 | : Будни

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