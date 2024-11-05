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43% архангелогородцев хотят спустить маткапитал на оплату образования родителей

Только 4 из 10 архангелогородцев выступают за предоставление возможности родителям оплачивать свое образование из средств материнского капитала. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения Архангельска.

Депутат Государственной Думы С. Колунов выступил с инициативой расширить список возможностей использования материнского капитала, включив в него оплату образования родителей ребёнка. По результатам опроса, проведённого SuperJob, 42% архангелогородцев поддерживают это предложение: «Полностью согласен, необходимо тратить средства на развитие родителей»; «Хорошо, когда родители получают образование, ведь тогда и дети становятся более умными». Однако каждый третий респондент высказал своё несогласие: «Думаю, уже достаточно возможностей, чтобы потратить материнский капитал»; «Капитал дают на детей, а не на родителей. Я против». 26% опрошенных затруднились с ответом.

 Мужчины чаще женщин поддерживают данную инициативу: 45% против 39%. Среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет уровень одобрения самый высокий — 42% (среди респондентов до 34 лет — 40%, а среди тех, кто старше 45 лет, — только 34%). Чем выше доход, тем чаще архангелогородцы соглашаются с расширением возможностей использования материнского капитала: среди тех, чей заработок составляет до 50 тысяч рублей в месяц, поддерживают законопроект только 28%, а среди тех, кто получает от 100 тысяч рублей, — уже 42%.

 Что же думают родители по поводу инициативы депутата: 42% — за, 30% — против, а затруднились с ответом 28%. Отцы немного реже матерей выражали согласие (40 и 44% соответственно). Те из родителей, у кого есть право на материнский капитал, одобряли законопроект чаще, чем те, у кого такого права нет.

(фото с https://www.culture.ru

10 ноябрь 11:00 | : Будни

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