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18-летний оболтус из Архангельска залетел на порнографии в Интернете

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 18-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 242.1 УК РФ (хранение и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Следствием и судом установлено, что в период с октября 2022 г. по январь 2023 г. осужденный распространил через сеть Интернет фотоизображения несовершеннолетнего порнографического содержания, в том числе разместив их в одном из сетевых сообществ.

Приговором Ломоносовского районного суда г. Архангельска ему назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

20 декабрь 14:52 | : Происшествия

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