Архангельский ревнивец получил 7 лет за убийство сожительницы

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 45-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что 8 июня 2023 года днем по месту жительства по проспекту Обводный канал в городе Архангельске осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, задушил 44-летнюю сожительницу.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия и в суде осужденный признал свою вину и пояснил, что в процессе совместного употребления спиртных напитков сожительнице позвонил бывший молодой человек. Женщина ответила на звонок, поэтому он разозлился и на почве ревности задушил лежащую на кровати сожительницу.

Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.