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Взяточник Шевцов из мэрии Архангельска получил 8 с половиной лет и 12 млн штрафа

Ломоносовский районный суд Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным бывшего заместителя главы по городскому хозяйству ГО «Город Архангельск» Владислава Шевцова по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

В суде установлено, что подсудимый с июня 2021 года по июль 2023 года, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с заместителем директора ООО «Спецавтохозяйство по уборке города», в отношении которого дело выделено в отдельное производство, лично получил незаконное денежное вознаграждение в сумме более 3,9 млн рублей за осуществление заинтересованными лицами незаконной предпринимательской деятельности по сортировке мусора на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном на Окружном шоссе в Архангельске. 

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы  с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3-кратной суммы взятки и лишением права занимать должности, связанные с исполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти и местного самоуправления на 7 лет.

Также осужденный лишен классного чина «действительный муниципальный советник Архангельской области 1 класса».

Денежные средства, полученные осужденным в качестве взятки, взысканы с осужденного в эквивалентной сумме в порядке конфискации.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области, расследовано отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Приговор в законную силу не вступил.

03 февраль 15:08 | : Скандалы

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