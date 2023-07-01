Дело о коррупции в Шенкурской ЦРБ закончилось большими сроками для фигурантов

Виноградовский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновными бывшего заместителя и.о. главного врача ГБУЗ области «Шенкурская центральная районная больница» по ч. 2 и ч. 6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере, а также получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), а также представителя коммерческой организации – подрядчика по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, в особо крупном размере, за совершение заведомо незаконных действий).

Установлено, что в 2021-2022 годы руководство медицинского учреждения на выделенные из бюджета региона денежные средства приобрело квартиру для служебного пользования по завышенной цене около 1,3 млн. рублей, зная, что она не оборудована исправными коммуникациями и не подключена к системам инженерного обеспечения.

После заключения договора обвиняемая присвоила часть денежных средств, переданных в счет оплаты квартиры в размере 290 тыс. рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению.

Она же потребовала от представителя коммерческой организации передать им денежное вознаграждение в размере 10% от общей суммы контрактов на капитальный ремонт здания больницы в сумме свыше 43 млн. рублей, за своевременное принятие работ, в том числе выполненных не в полном объеме и ненадлежащего качества, на что представитель коммерческой организации согласился.

В период времени с 26.12.2021 по 16.05.2022 обвиняемая получила от представителя коммерческой организации в качестве взятки денежные средства в сумме 740 тыс. рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Кроме того, бывший заместитель и.о. главного врача в декабре 2021 года потребовала от генерального директора коммерческой организации денежные средства в размере 10% от стоимости договоров на поставку изделий медицинского назначения за содействие в заключении контрактов и создание преимущественных условий этой организации в проводимых медицинским учреждением аукционах.

Генеральный директор согласился на данное предложение, передав оговоренную сумму взятки в размере 75 000 рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области и расследовано отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области и НАО.

Приговором суда бывшему и.о. заместителя главного врача назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере до 3-кратной суммы взятки. Отбывать наказание осужденной предстоит в исправительной колонии общего режима.

Представитель подрядчика осужден к 8 годам лишения свободы, со штрафом в размере 3-кратной суммы взятки. Отбывать наказание осужденному суд определил в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу