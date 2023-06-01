Главврач Шенкурской ЦРБ Лялюк получил 5 лет условно за взятку

Виноградовский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным бывшего исполняющего обязанности главного врача ГБУЗ «Шенкурская центральная районная больница» по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Установлено, что в 2021-2022 годах руководство медицинского учреждения на выделенные из бюджета региона денежные средства приобрело квартиру для служебного пользования по завышенной цене около 1,3 млн. рублей, зная, что она не оборудована исправными коммуникациями и не подключена к системам инженерного обеспечения.

После заключения договора обвиняемый присвоил часть денежных средств, переданных в счет оплаты квартиры в размере 290 тыс. рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению.

Он же потребовал от представителя коммерческой организации передать ему денежное вознаграждение в размере 10% от общей суммы контрактов на капитальный ремонт здания больницы в сумме свыше 43 млн. рублей, за своевременное принятие работ, в том числе выполненных не в полном объеме и ненадлежащего качества, на что представитель коммерческой организации согласился.

В период с 26.12.2021 по 16.05.2022 руководитель Шенкурской больницы получил от представителя коммерческой организации в качестве взятки денежные средства в сумме 1 млн. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. Оставшуюся часть взятки в размере 3,3 млн. рублей обвиняемый не смог получить в связи с пресечением его противоправной деятельности сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области, и расследовано отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области и НАО.

С исполняющим обязанности главного врача заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 5 лет.

В отношении другого участника преступления – бывшего заместителя главного врача больницы - уголовное дело рассматривается в суде.