Взяточник Болтенков из архангельской горадминистрации отделался штрафом

Ломоносовский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал бывшего директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Эдуарда Болтенкова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в значительном размере).
Как установлено судом, бывший директор департамента получил от представителя коммерческой организации взятку в 50 тысяч рублей за содействие в подготовке документов для участия фирмы в торгах на аренду муниципального земельного участка.
Вину подсудимый признал в полном объеме.
Приговором суда экс-чиновнику назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей с лишением права занимать должности в системе государственных и муниципальных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года.
Приговор в законную силу не вступил.