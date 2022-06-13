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Взяточник Болтенков из архангельской горадминистрации отделался штрафом

Ломоносовский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал  бывшего директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Эдуарда Болтенкова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в значительном размере).

Как установлено судом, бывший директор департамента получил от представителя коммерческой организации взятку в 50 тысяч рублей за содействие в подготовке документов для участия фирмы в торгах на аренду муниципального земельного участка.

Вину подсудимый признал в полном объеме.

Приговором суда экс-чиновнику назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей с лишением права занимать должности в системе государственных и муниципальных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

 

30 август 13:08 | : Происшествия

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