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Шевцову и Пугину предъявлено обвинение в коррупции

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы по городскому хозяйству городского округа «Город Архангельск» Владислава Шевцова и заместителя директора ООО «Спецавтохозяйство по уборке города». Олега Пугина. Они обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), а бывший заместитель главы городского округа также по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По версии следствия обвиняемые с июня 2021 года по июль 2023 года, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, лично получили незаконное денежное вознаграждение в сумме более 3,9 млн рублей за осуществление заинтересованными лицами  незаконной предпринимательской деятельности по сортировке мусора на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном на Окружном шоссе в  Архангельске, в том числе работниками, находившимися на территории областного центра в нарушение миграционного законодательства. Полученными денежными средствами обвиняемые распорядились по своему усмотрению.

Заместитель главы городского округа «Город Архангельск», злоупотребляя своими должностными полномочиями,  не принял надлежащих мер к переселению из аварийного жилья граждан, эффективную работу подчиненного ему департамента городского хозяйства не организовал, в результате чего в 2021 году в рамках реализации программы Архангельской области по переселению граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения, приобретено 45 жилых помещений на окраинах областного центра в старом жилом фонде. 

В результате приобретения жилых помещений без учета разницы стоимости 1 кв. м жилого помещения в различных территориальных округах г. Архангельска бюджету региона причинен ущерб в размере более 27 млн рублей, существенно нарушены конституционные права и законные интересы граждан, нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного жилья.

Необоснованное завышение начальной (максимальной) цены контрактов при проведении аукционов повлекло приобретение в меньшем количестве жилых помещений для переселения граждан, в том числе имеющих неисполненные судебные решения о внеочередном предоставлении жилых помещений по договорам социального найма.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области, расследовалось Следственным управлением Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска. 

(фото с https://tgstat.ru/en/channel/@rosskandal/17143)

23 январь 12:57 | : Скандалы

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