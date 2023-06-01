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Очередной коррупционный скандал в сфере оборота ТКО в Архангельске

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области, возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы городского округа «Город Архангельск» и заместителя директора организации, учредителем которой является муниципальное образование, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом  взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

 По версии следствия, на протяжении двух лет подозреваемые ежемесячно  получали  от представителя коммерческой организации взятку в сумме 150 тысяч рублей за осуществление заинтересованным лицом предпринимательской деятельности на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном на Окружном шоссе в городе Архангельске. 

По предварительной информации, должностные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили незаконное денежное вознаграждение в сумме более 3, 5 млн рублей.

 Подозреваемых задержали сотрудники РУФСБ России по Архангельской области.

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемых, изымается необходимая документация.

29 июль 12:03 | : Скандалы

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