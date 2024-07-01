В первом полугодии 2024 г. в Архангельской области зарегистрировано 8689 преступлений, что на 1,8 % меньше (- 158), чем в аналогичном периоде 2023 г. (8847). При этом в 13 районах области отмечен рост преступности, в 11 – снижение.

Значительно меньше, чем в прошлом году, совершено преступлений в Приморском (-26,1 %), Плесецком (-24,9 %), Вилегодском (-17,6 %) районах, а также в областном центре (-14,3 %). Наиболее неблагополучная ситуация складывается в Верхнетоемском (+36,5 %), Онежском (+36,0 %), Каргопольском (+30,8 %) районах, г. Коряжма (+26,4 %), где зафиксирован самый большой прирост криминальных деяний.

В структуре преступности более половины составляют преступления небольшой тяжести (54,4 %). На долю особо тяжких преступлений приходится 434 деяния или 5 % от общего числа уголовно-наказуемых посягательств, из них основная часть – преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (74,0 %).

Преступления средней тяжести составляют 19,6 %, тяжкие – 21,0 %. При этом в текущем году наблюдается рост последних на 4,0 %, в основном за счет увеличения мошенничеств, причинения тяжкого вреда здоровью и незаконного оборота оружия.

Против жизни и здоровья граждан зарегистрировано 697 преступлений, из них 38 убийств и покушений на них (-15) и 100 умышленных деяний, повлекших тяжкий вред здоровью (+27). Подавляющее большинство убийств и причинения тяжкого вреда здоровью совершено в результате ссор и бытовых конфликтов с применением колюще-режущих предметов.

Сократилось число деяний, причинивших вред здоровью средней тяжести (со 161 до 119), легкий вред здоровью (с 184 до 115), побоев (с 31 до 21). На треть уменьшилось количество угроз убийством и причинения вреда здоровью (со 141 до 101).

Отмечается снижение преступлений, связанных с повторным нарушением правил дорожного движения лицами, подвергнутыми административному наказанию (с 270 до 177), в то время как на 34,0 % (с 50 до 67) возросло количество общественно опасных деяний, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, в том числе со смертельным исходом – на 91,7 % (с 12 до 23), при этом в 4 случаях в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 2 и более лиц. Наибольшее количество преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ, совершено в г. Архангельске (14), г. Северодвинске (9), Вельском (6), Приморском (10) районах.

Наблюдается сокращение числа практически всех видов преступлений против собственности: краж (с 2476 до 1919), в том числе совершенных дистанционным способом (с 613 до 520), грабежей (со 156 до 116), разбоев (с 20 до 10), вымогательства (с 52 до 47), умышленного уничтожения чужого имущества (с 51 до 47), угона автотранспорта (с 67 до 48).

Количество мошенничеств осталось на уровне первого полугодия 2023 года и составляет 1820 против 1823, зарегистрированных годом ранее. Однако в структуре мошенничеств увеличивается доля таких преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, – их число выросло на 12,3 % (с 1436 до 1612).

Всего за январь-июнь т.г. с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации совершенно 4026 преступлений, рост составил 980 единиц или 32,2 %, в том числе в 3,9 раза (с 328 до 1275) возросло количество преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации. Увеличилась и сумма ущерба, причиненного преступлениями с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, с 464,9 млн. руб. до 675,4 млн. руб. Максимальный ущерб, причиненный преступлениями этой категории, зафиксирован по уголовному делу, возбужденному в г. Архангельске по факту мошенничества, – 13 млн. руб.

Раскрываемость преступлений составила 52,6 %, годом ранее этот показатель составлял 55,5 %. Остались нераскрытыми 3744 преступления, в том числе 1058 тяжких и особо тяжких.

Всего выявлено 3416 лиц, совершивших преступления, из них 616 женщины, 105 несовершеннолетних. Не имели постоянного источника дохода или являлись безработными 61,0 % лиц, совершили преступления в состоянии опьянения 30,7 % лиц. Повторно к уголовной ответственности привлечены 2274 гражданина, из них 1344 ранее были судимы.

Сведения о количестве зарегистрированных преступлений за январь-июнь 2024 г. на территории Архангельской области размещены на официальном сайте прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа http://epp.genproc.gov.ru/web/proc_29.