За год преступность в Архангельской области снизилась меньше, чем на 1%

В январе-сентябре 2024 г. в Архангельской области зарегистрировано 12843 преступления, что на 0,9 % меньше (- 118), чем в аналогичном периоде 2023 г. (12961). При этом в 13 районах области отмечен рост преступности, в 12 – снижение.

Значительно меньше, чем в прошлом году, совершено преступлений в Мезенском (-19,7 %), Няндомском (-20,3 %), Приморском (-17,4 %) районах, а также в ЗАТО г. Мирный (-24,4 %). Обратная ситуация складывается в Верхнетоемском (+36,9 %), Каргопольском (+23,6 %), Ленском (+21,5 %), Лешуконском (+29,4 %) районах, где зафиксирован существенный прирост криминальных деяний.

В структуре преступности более половины составляют преступления небольшой тяжести (55,0 %). На долю особо тяжких преступлений приходится 674 деяния или 5,2 % от общего числа уголовно-наказуемых посягательств, из них основная часть – преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (74,0 %).

Преступления средней тяжести составляют 18,9 % от числа зарегистрированных (-18,2 % к аналогичному периоду 2023 г.), тяжкие – 20,8 % (снижение на 4,0 % по отношению к данным за 9 месяцев 2023 г.).

Против жизни и здоровья граждан зарегистрировано 1052 преступления, из них 62 убийства и покушений на них (-5) и 126 умышленных деяний, повлекших тяжкий вред здоровью (+15). Подавляющее большинство убийств и причинения тяжкого вреда здоровью совершено в результате ссор и бытовых конфликтов с применением колюще-режущих предметов.

Сократилось число деяний, причинивших средней тяжести (с 223 до 202) и легкий вред здоровью (с 240 до 168), побоев (с 38 до 26). Уменьшилось количество угроз убийством и причинения вреда здоровью (со 185 до 151).

Отмечается снижение преступлений, связанных с повторным нарушением правил дорожного движения лицами, подвергнутыми административному наказанию (с 382 до 276), в то время как на 22,6 % (с 84 до 103) возросло количество общественно опасных деяний, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, в том числе со смертельным исходом – на 30,4 % (с 23 до 30), при этом в 6 случаях в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 2 и более лиц. Наибольшее количество преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ, совершено в г. Архангельске (25), г. Северодвинске (13), Котласском (11), Приморском (13) районах.

Наблюдается сокращение числа практически всех видов преступлений против собственности: краж (с 3847 до 2950), в том числе совершенных дистанционным способом (с 929 до 779), грабежей (с 243 до 178), разбоев (с 32 до 23), вымогательства (с 75 до 67), умышленного уничтожения чужого имущества (со 109 до 66), угона автотранспорта (со 132 до 80).

Количество мошенничеств осталось на уровне января-сентября 2023 года и составляет 2657 против 2682, зарегистрированных годом ранее. Однако в структуре мошенничеств увеличивается доля таких преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, – их число выросло на 8,3 % (с 2199 до 2382).

Всего за январь-сентябрь т.г. с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации совершенно 5874 преступления, рост составил 1346 единиц или 29,7 %, в том числе в 3,3 раза (с 536 до 1783) возросло количество преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации. Увеличилась и сумма ущерба, причиненного преступлениями с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, с 726,0 млн. руб. до 1089,3 млн. руб. Максимальный ущерб, причиненный преступлениями этой категории, зафиксирован по уголовному делу, возбужденному в г. Архангельске по факту мошенничества, – 13 млн. руб.

Раскрываемость преступлений составила 50,7 %, годом ранее этот показатель составлял 54,5 %. Остались нераскрытыми 5927 преступлений, в том числе 1672 тяжких и особо тяжких.

В общественных местах совершены 2413 преступлений (-30,1 %), на улицах – 1163 преступления (-26,5 %). Число преступлений, совершенных лицами в состоянии опьянения, снизилось на 19,0 % (с 1991 до 1612). Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, сократилось на 8,1 % (с 4519 до 4153). Преступность несовершеннолетних возросла – всего подростками совершено 246 преступлений против 230 годом ранее (+7,0 %). Групповая преступность также увеличилась – на 13,9 %, с 620 до 706 преступлений.

Всего выявлено 4959 лиц, совершивших преступления, из них 915 женщин, 180 несовершеннолетних. Не имели постоянного источника дохода или являлись безработными 61,2 % лиц, совершили преступления в состоянии опьянения 30,5 % лиц. Повторно к уголовной ответственности привлечены 3213 граждан, из них 1909 ранее были судимы.