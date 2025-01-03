В Архангельской области преступность медленно пошла на спад

В 2024 г. в Архангельской области зарегистрировано 16624 преступления, что на 3,7 % меньше (- 646), чем в 2023 г. (17270). Снижение преступности отмечено в 10 городах и районах области, рост – в 14.

Значительно меньше, чем в прошлом году, совершено преступлений в г. Архангельске (-9,3 %), Вилегодском (-29,3 %), Плесецком (-14,5 %), Приморском (-10,2 %), Шенкурском (-11,5 %) районах, а также в ЗАТО г. Мирный (-29,8 %). Обратная ситуация складывается в Верхнетоемском (+23,4 %), Каргопольском (+19,7 %), Ленском (+21,0 %) районах, где зафиксирован существенный прирост криминальных деяний.

В структуре преступности 53,8 % составляют преступления небольшой тяжести. На долю особо тяжких преступлений приходится 1147 деяний или 6,9 % от общего числа уголовно-наказуемых посягательств, из них основная часть – преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (80,6 %).

Преступления средней тяжести составляют 17,9 % от числа зарегистрированных (-24,8 % к уровню 2023 г.), тяжкие – 21,3 % (снижение на 5,3 % по отношению к данным за 2023 г.).

Против жизни и здоровья граждан зарегистрировано 1363 преступления, из них 79 убийств и покушений на них (-9) и 152 умышленных деяния, повлекших тяжкий вред здоровью (+15). Подавляющее большинство убийств и причинения тяжкого вреда здоровью совершено в результате ссор и бытовых конфликтов с применением колюще-режущих предметов.

Сократилось число деяний, причинивших средней тяжести (с 292 до 254) и легкий вред здоровью (с 319 до 232), побоев (с 49 до 32). Уменьшилось количество угроз убийством и причинения вреда здоровью (с 237 до 209).

Отмечается снижение преступлений, связанных с повторным нарушением правил дорожного движения лицами, подвергнутыми административному наказанию (с 481 до 362), в то время как на 30,8 % (со 107 до 140) возросло количество общественно опасных деяний, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, в том числе со смертельным исходом – на 44,8 % (с 29 до 42), при этом в 7 случаях в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 2 и более лиц. Наибольшее количество преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ, совершено в г. Архангельске (35), г. Северодвинске (18), Вельском (13), Котласском (11), Приморском (15) районах.

Наблюдается сокращение числа практически всех видов преступлений против собственности: краж (с 5107 до 3864), в том числе совершенных дистанционным способом (с 1287 до 1023), грабежей (с 311 до 221), разбоев (с 40 до 31), вымогательства (со 102 до 86), умышленного уничтожения чужого имущества (со 151 до 104), угона автотранспорта (со 167 до 110).

Количество мошенничеств по сравнению с 2023 г. сократилось на 5,4 % и составило 3465 единиц против 3662, зарегистрированных годом ранее. Количество таких преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, осталось примерно на том же уровне, что и в прошлом году – 3114 против 3080 (+1,1 %).

Всего за январь-сентябрь т.г. с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации совершено 7614 преступлений, рост составил 1085 единиц или 16,6 %, в том числе в 2,1 раза (с 996 до 1992) возросло количество преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации. Увеличилась и сумма ущерба, причиненного преступлениями с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, с 1,0 млрд. руб. до 1,4 млрд. руб. Максимальный ущерб, причиненный преступлениями этой категории, зафиксирован по уголовному делу, возбужденному в г. Архангельске по факту мошенничества, – 13 млн. руб.

Раскрываемость преступлений составила 49,8 %, годом ранее этот показатель составлял 51,3 %. Остались нераскрытыми 8365 преступлений, в том числе 2345 тяжких и особо тяжких.

В общественных местах совершены 3186 преступлений (-23,2 %), на улицах – 1518 преступлений (-19,1 %). Число преступлений, совершенных лицами в состоянии опьянения, снизилось на 17,9 % (с 2546 до 2090). Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, сократилось на 6,0 % (с 4519 до 4153). Преступность несовершеннолетних возросла – всего подростками совершено 335 преступлений против 304 годом ранее (+10,2 %). Групповая преступность также увеличилась – на 31,6 %, с 801 до 1055 преступлений.

Всего выявлено 6489 лиц, совершивших преступления, из них 1204 женщины, 261 несовершеннолетний. Не имели постоянного источника дохода или являлись безработными 61,0 % лиц, совершили преступления в состоянии опьянения 30,0 % лиц. Повторно к уголовной ответственности привлечены 4262 гражданина, из них 2468 ранее были судимы.