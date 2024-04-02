Прокуратура Архангельской области отчиталась за преступность в I квартале

За 3 месяца 2024 г. в Архангельской области зарегистрировано 4189 преступлений, что на 1,8 % меньше (- 76), чем в аналогичном периоде 2023 г. (4265). Однако в 16 районах области отмечен рост преступности. Наиболее неблагополучная ситуация складывается в Верхнетоемском (+46,7 %), Каргопольском (+55,8 %), Холмогорском (+48,0 %) и Шенкурском (+52,6 %) районах, где зафиксирован самый большой прирост криминальных деяний.

В структуре преступности более половины составляют преступления небольшой тяжести (53,0 %). На долю особо тяжких преступлений приходится 203 деяния или 4,8% об общего числа уголовно-наказуемых посягательств, из них основная часть – преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (75,4 %).

Преступления средней тяжести составляют 19,6 %, тяжкие – 22,7 %. При этом в текущем году наблюдается рост последних на 4,0 %, в основном за счет увеличения мошенничеств, причинения тяжкого вреда здоровью и незаконного оборота оружия.

Против жизни и здоровья граждан зарегистрировано 335 преступлений, из них 21 убийство (-10) и 47 умышленных деяний, повлекших тяжкий вред здоровью (+11). Подавляющее большинство убийств и причинения тяжкого вреда здоровью совершено в результате ссор и бытовых конфликтов с применением колюще-режущих предметов.

Сократилось число деяний, причинивших вред здоровью средней тяжести (с 74 до 56), легкий вред здоровью (с 88 до 60), побоев (с 18 до 6), истязания (с 24 до 14). На треть уменьшилось количество угроз убийством и причинения вреда здоровью (с 75 до 46).

Отмечается снижение преступлений, связанных с повторным нарушением правил дорожного движения лицами, подвергнутыми административному наказанию (со 133 до 86), в то время как на 75,0 % (с 24 до 42) возросло количество общественно опасных деяний, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, в том числе со смертельным исходом – на 114,3 % (с 7 до 15), при этом в трех случаях в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 2 и более лиц. Наибольшее количество преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ, совершено в г. Архангельске (8), г. Северодвинске (6), Вельском (6), Приморском (6) районах.

Наблюдается сокращение числа практически всех видов преступлений против собственности: краж (с 1158 до 958), в том числе, совершенных дистанционным способом (с 304 до 276), грабежей (с 93 до 56), разбоев (с 11 до 6), вымогательства (с 29 до 25), умышленного уничтожения чужого имущества (с 37 до 25), угона автотранспорта (с 33 до 19).

Вместе с тем, количество мошенничеств продолжает расти и составляет 908 против 856, зарегистрированных в аналогичном периоде прошлого года, в том числе на 4,5 % (с 739 до 772) возросло число мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Всего за январь-март т.г. с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, совершенно 1915 таких преступлений, рост составил 382 или 24,9 % деяний, в том числе на 264,3 % (со 154 до 561) возросло количество преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации. Увеличилась и сумма ущерба, причиненного преступлениями, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, с 203 млн. руб. до 315 млн. руб. Максимальный ущерб, причиненный преступлениями этой категории, зафиксирован по уголовному делу, возбужденному в г. Северодвинске по факту мошенничества – более 11 млн. руб.

Раскрываемость преступлений составила 53,3 %, годом ранее этот показатель составлял 56,5 %. Остались нераскрытыми 1764 преступления, в том числе 541 тяжких и особо тяжких.

Всего выявлено 1686 лиц, совершивших преступления, из них 301 женщина, 36 несовершеннолетних. Не имели постоянного источника дохода или являлись безработными – 60,0 % участников, совершили преступления в состоянии опьянения 31 % лиц. Повторно к уголовной ответственности привлечены 1070 граждан, из них 643 ранее были судимы.