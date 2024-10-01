Раскрываемость преступлений в НАО составляет менее 50%

В январе – сентябре 2024 г. в Ненецком автономном округе зарегистрировано 684 преступления, что на 10,5 % больше (+ 65), чем в аналогичном периоде 2023 г. (619).

В структуре преступности более половины составляют преступления небольшой тяжести (53,8 %), их число по сравнению с 9 месяцами 2023 г. возросло на 31,0 %, в основном за счет увеличения количества выявленных преступлений, квалифицированных по статье 272 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерный доступ к компьютерной информации).

На долю особо тяжких преступлений приходится 23 деяния или 3,4 % от общего числа зарегистрированных уголовно-наказуемых посягательств, более половины из них (15) связаны с незаконным оборотом наркотиков.

В текущем году на территории округа совершено 165 преступлений средней тяжести против 190 годом ранее (-13,2 %), это 24,1 % от всех зарегистрированных в округе преступлений. Тяжкие преступления составляют 18,7 % от общего числа зарегистрированных преступных посягательств, в абсолютных цифрах это 128 деяний против 133 годом ранее (-3,8 %).

Против жизни и здоровья граждан зарегистрировано 85 преступлений. Основную массу таких преступлений составляют факты умышленного причинения средней тяжести (11) и легкого (30) вреда здоровью, а также нанесения побоев лицом, ранее подвергнутым административному наказанию или судимым за аналогичные действия (14). На территории автономного округа также зарегистрировано 3 убийства и 7 случаев причинения тяжкого вреда здоровью (без наступления последствий в виде смерти потерпевшего). Значительная часть преступлений, связанных с причинением вреда жизни и здоровью потерпевшего, на территории Ненецкого автономного округа совершена в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссор и иных конфликтов, при этом почти во всех случаях причинение тяжкого вреда здоровью сопровождалось применением предметов, используемых в качестве оружия (ножей, обрезков металлических труб).

Наблюдается сокращение числа практически всех видов преступлений против собственности: краж (со 132 до 100), в том числе совершенных дистанционным способом (с 47 до 35), грабежей (с 5 до 1), умышленного уничтожения чужого имущества (с 9 до 8).

Количество мошенничеств по сравнению с 9 месяцами 2023 года сократилось на 21,6 % – всего зарегистрировано 109 таких преступлений против 139 годом ранее, при этом число мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. почти не изменилось: в текущем году совершено 100 таких преступлений, за 9 месяцев 2023 г. – 101.

Всего за январь – сентябрь т.г. с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации совершенно 348 преступлений, рост составил 122 единицу или 64,1 %. Сумма ущерба, причиненного преступлениями с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, составила 72,4 млн. руб. Максимальный ущерб, причиненный преступлениями этой категории, зафиксирован по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества, – 34 млн. руб.

Отмечается снижение преступлений, связанных с повторным нарушением правил дорожного движения лицами, подвергнутыми административному наказанию (с 22 до 14). С 3 до 4 возросло количество общественно опасных деяний, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, при этом в текущем году в 2 случаях потерпевшие погибли.

Раскрываемость преступлений составила 44,4 %, годом ранее этот показатель составлял 60,4 %. Остались нераскрытыми 357 преступлений, в том числе 84 тяжких и особо тяжких.

Всего выявлено 254 лица, совершивших преступления, из них 57 женщин, 11 несовершеннолетних. Не имели постоянного источника дохода или являлись безработными 50,4 % лиц, совершили преступления в состоянии опьянения 44,1 % лиц. Повторно к уголовной ответственности привлечены 141 гражданин, из них 84 ранее были судимы.