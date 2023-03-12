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Прокуратура Архангельска добилась выплат многодетной семье за земельный участок

Прокуратурой г. Архангельска проведена проверка по обращению женщины по вопросу отказа в осуществлении денежной выплаты взамен предоставления земельного участка как многодетной семье в собственность бесплатно.

Установлено, что семья заявительницы состоит в реестре многодетных семей Архангельской области, обратилась в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении денежной выплаты взамен земельного участка в целях погашения основной суммы долга и процентов по кредитному договору, предоставленному на покупку жилого дома. 

Несмотря на предоставление полного пакета документов, предусмотренного действующим законодательством, и принятия его уполномоченным органом, отделением социальной защиты населения вынесено неправомерное решение об отказе в предоставлении денежной выплаты.

По данному факту директору ГКУ Архангельской области «Архангельский областной центр социальной защиты населения» внесено представление, по результатам рассмотрения которого заявление женщины пересмотрено и принято положительное решение о предоставлении денежной выплаты.

18 апрель 09:12 | : Скандалы

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