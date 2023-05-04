Чиновники соцзащиты пытались лишить вельского инвалида льгот, но отстояла прокуратура

Прокуратурой Вельского района проведена проверка по обращению жительницы г. Вельска, имеющей вторую группу инвалидности, по вопросу неправомерного отказа в предоставлении компенсации за коммунальные услуги.

В ходе проверки установлено, что несмотря на отсутствие вступившего в законную силу решения суда о наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги Архангельским областным центром социальной защиты населения принято решение о прекращении выплаты пенсионеру компенсации в связи с наличием не соответствующей действительности информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

Требования представления прокуратуры Вельского района о восстановлении компенсационных выплат оставлены Архангельским областным центром социальной защиты населения без удовлетворения.

Проявив последовательную и принципиальную позицию прокуратурой Вельского района в Октябрьский районный суд г. Архангельска направлено исковое заявление о признании принятого Архангельским областным центром социальной защиты населения решения незаконным.

Только в ходе рассмотрения судом гражданского дела ответчиком принято решение о возобновлении выплат, в мае текущего года возмещена компенсация недоначисленных сумм в размере около 10 тыс. рублей.

В результате принятых прокуратурой мер социальные права граждан восстановлены в полном объеме.

(фото с https://lnr-news.ru/society/2023/06/19/203101.html)