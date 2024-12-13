Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Качели в музее "Малые Корелы" травмировали школьника физически и морально

Приморский межрайонный прокурор в судебном порядке защитил права несовершеннолетнего учащегося образовательного учреждения, которым в ходе образовательного процесса получена травма головы и плеча, расценивающаяся как тяжкий вред здоровью.

Установлено, что образовательная организация ненадлежащим образом исполнила обязанность по безопасному пребыванию несовершеннолетнего                        в период проведения экскурсии на территории музея-заповедника «Малые Корелы». Получение ребенком травмы при катании на деревянных качелях стало возможным ввиду отсутствия контроля за действиями учащихся со стороны их классного руководителя.

В этой связи Приморский районный суд по иску прокурора обязал образовательное учреждение выплатить в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в сумме 500 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.

 

13 декабрь 09:10 | : Скандалы

Главные новости


Оборонный заказ под угрозой. Темные дела на АО «БИУС»
Она побывала в рабстве. Зухара Сансызбай, казахская «ласточка» в Архангельске

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2024 (176)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20