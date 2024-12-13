Качели в музее "Малые Корелы" травмировали школьника физически и морально

Приморский межрайонный прокурор в судебном порядке защитил права несовершеннолетнего учащегося образовательного учреждения, которым в ходе образовательного процесса получена травма головы и плеча, расценивающаяся как тяжкий вред здоровью.

Установлено, что образовательная организация ненадлежащим образом исполнила обязанность по безопасному пребыванию несовершеннолетнего в период проведения экскурсии на территории музея-заповедника «Малые Корелы». Получение ребенком травмы при катании на деревянных качелях стало возможным ввиду отсутствия контроля за действиями учащихся со стороны их классного руководителя.

В этой связи Приморский районный суд по иску прокурора обязал образовательное учреждение выплатить в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в сумме 500 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.