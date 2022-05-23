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Отец-садист из поселка Сия отправится на перевоспитание в колонию

Пинежский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 38-летнего жителя поселка Сия виновным в неисполнении обязанностей по воспитанию своего несовершеннолетнего ребенка, связанным с жестоким с ним обращением, а также его истязании, т.е. совершении преступлений, предусмотренных ст.156, п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ.

Как было установлено, обвиняемый с января по апрель 2022 года, ложно понимая методы и способы воспитания несовершеннолетнего, желая добиться от него послушания, наносил вред нравственному и психическому развитию ребенка, оскорблял его, а также применял физическую силу, избивая его ремнем по различным частям тела, причиняя сыну физическую боль и душевные страдания.

С учетом того, что обвиняемый указанные преступления совершил находясь на условном осуждении в период испытательного срока, приговором суда ему назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок 3 года 10 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, с осужденного по иску прокурора в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда в размере 5000 рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

 

29 август 09:09 | : Происшествия

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