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В Архангельской области детский спорт имеет проблемы

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа проведена проверка исполнения законодательства в сфере развития детско-юношеского спорта, в ходе которой выявлено более 200 нарушений.

В основном нарушения связаны с недостаточным финансированием спорта при приеме на обучение по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, при приобретении экипировки и оборудования спортсменам.

По требованию прокуроров г. Архангельска, Коряжмы, Виноградовского района образовательными организациями несовершеннолетние обеспечены необходимым инвентарем и экипировкой.

В результате вмешательства прокурора Мезенского района, Котласского межрайонного прокурора органами местного самоуправления выделены дополнительные денежные средства на обучение несовершеннолетних, создана необходимая инфраструктура на территории муниципальных образований.

Работа органов прокуратуры области и автономного округа в данном направлении продолжается.

 

11 декабрь 15:07 | : Скандалы

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