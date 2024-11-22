В Архангельской области детский спорт имеет проблемы

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа проведена проверка исполнения законодательства в сфере развития детско-юношеского спорта, в ходе которой выявлено более 200 нарушений.

В основном нарушения связаны с недостаточным финансированием спорта при приеме на обучение по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, при приобретении экипировки и оборудования спортсменам.

По требованию прокуроров г. Архангельска, Коряжмы, Виноградовского района образовательными организациями несовершеннолетние обеспечены необходимым инвентарем и экипировкой.

В результате вмешательства прокурора Мезенского района, Котласского межрайонного прокурора органами местного самоуправления выделены дополнительные денежные средства на обучение несовершеннолетних, создана необходимая инфраструктура на территории муниципальных образований.

Работа органов прокуратуры области и автономного округа в данном направлении продолжается.