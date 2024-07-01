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В Архангельской области вынесено 313 незаконных правовых актов

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа обеспечен надзор за законностью нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 

В результате вмешательства органов прокуратуры области и автономного округа приняты меры к восстановлению прав граждан, субъектов предпринимательской деятельности, в сферах законодательства о здравоохранении, физической культуре и спорте, контроля (надзора), закупках, лесопользовании, бюджетного, земельного и градостроительного законодательства.

В целях устранения выявленных пробелов в муниципальном нормотворчестве в порядке правотворческой инициативы внесено 64 проекта муниципальных нормативных правовых актов, 12 модельных актов в органы местного самоуправления, а также 497 писем, представлений, информаций о необходимости принятия, изменения или отмены муниципальных нормативных правовых актов.

По инициативе прокуроров органами местного самоуправления приняты муниципальные нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, земельного законодательства, порядки взаимодействия органов местного самоуправления с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, предоставления субсидий, обращения с животными,  лесными ресурсами.

В текущем году деятельность по надзору за законностью нормативных правовых актов органов местного самоуправления остается в центре внимания органов прокуратуры области и автономного округа.

30 июль 10:47 | : Скандалы

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