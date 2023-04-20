Прокуратура Архангельской области проверила состояние маневренного фонда

Надзор за исполнением жилищного законодательства является одним из приоритетных направлений прокуратуры Архангельской области.

Благодаря принципиальной позиции органов прокуратуры области органами местного самоуправления уже организована работа по приведению более 30 жилых помещений маневренного фонда в надлежащее состояние, в местных бюджетах на эти цели предусмотрены денежные средства в сумме 8,6 млн. рублей, также предусмотрены денежные средства на приобретение жилых помещений для использования в качестве маневренного фонда на сумму 13,0 млн рублей.

Так, во исполнение решения суда по иску прокуратуры г. Архангельска администрацией городского округа «Город Архангельск» отремонтированы 16 жилых помещений маневренного фонда, из которых 9 предоставлено нуждающимся гражданам.

Проведенными в апреле текущего года проверками в деятельности органов местного самоуправления прокурорами выявлены нарушения, связанные с ненадлежащим исполнением органами местного самоуправления обязанности по созданию и содержанию специализированных жилых помещений.

Так, прокурорами городов Архангельска, Новодвинска, Северодвинска, Коряжмы, Коношского, Плесецкого, Пинежского, Виноградовского, Вельского, Шенкурского, Каргопольского районов, Котласским межрайонным главам 11 муниципальных образований внесены представления о приведении 170 жилых помещений маневренного фонда в надлежащее состояние.

По требованию прокуроров Вилегодского, Каргопольского, Красноборского, Лешуконского, Няндомского, Устьянского, Холмогорского районов, Онежского и Приморского межрайонных, прокурора ЗАТО г. Мирный органы местного самоуправления обязаны создать маневренный жилой фонд в соответствии с фактической нуждаемостью граждан в обеспечении специализированным жильем.

Работа органов прокуратуры области в данном направлении продолжается.