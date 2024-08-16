Прокуратура взяла под строгий контроль отопительный сезон в НАО

Под председательством заместителя прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа Павла Матанцева состоялось рабочее совещание, на котором рассмотрены вопросы подготовки уполномоченными органами и организациями Ненецкого автономного округа к отопительному периоду 2024-2025 гг.

В нем приняли участие работники прокуратуры, руководители окружного департамента строительства, жилищно-коммунального-хозяйства, энергетики и транспорта, руководители органов местного самоуправления города Нарьян-Мар, поселка Искателей и Заполярного района, ресурсоснабжающих организаций, а также представители Печорского управления Ростехнадзора.

На заседании особое внимание уделено вопросам своевременности окончания ремонтных работ котельных и тепловых сетей, получения муниципальными образованиями паспортов готовности к отопительному периоду, устранения ранее выявленных замечаний контролирующих органов.

Вопросы подготовки к отопительному периоду находятся на постоянном контроле прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа.