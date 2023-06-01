Прокуратура выявила в Архангельской области много бесхозной недвижимости

Проведенной органами прокуратуры области проверкой установлены факты ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления обязанности по выявлению бесхозяйного имущества.

Значительная часть выявляемого бесхозяйного имущества относится к объектам коммунального назначения, а именно к тепловым и электрическим сетям, сетям водоснабжения и водоотведения.

По мерам реагирования прокуроров городов Архангельска, Коряжмы Вельского, Мезенского, Плесецкого, Холмогорского и Шенкурского районов, Котласского межрайонного органами местного самоуправления уже поставлен на учет в качестве бесхозяйных 41 объект коммунальной инфраструктуры, работа по постановке остальных 84 продолжается.

Вмешательства органов прокуратуры области потребовало бездействие органов местного самоуправления по выявлению бесхозяйных жилых помещений, которые после регистрации права муниципальной собственности на них возможно использовать в качестве маневренного жилого фонда, для коммерческого найма, а также предоставления детям-сиротам.

Так, в результате принятых Онежской межрайонной прокуратурой мер реагирования администрацией МО «Чекуевское» в органы государственной регистрации прав направлены заявления о постановке на учет 124 жилых помещения, собственник которых не известен.

На территории некоторых муниципальных образований расположены бесхозяйные объекты транспортной инфраструктуры, содержание которых органами местного самоуправления не осуществляется.

По требованию прокурора Виноградовского района суд обязал администрацию Виноградовского муниципального округа поставить на государственный кадастровый учет и зарегистрировать право собственности в отношении 404 автомобильных дорог местного значения и 11 автодорожных мостов.

Всего в ходе проверки прокурорами выявлено 56 нарушений закона, в целях устранения которых внесено 13 представлений, в суд предъявлено 11 исковых заявлений, принесен 1 протест.

Работа органов прокуратуры области в данном направлении продолжается.