Водитель автобуса "Рико" получил пустяшное наказание за сбитого насмерть пешехода

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал бывшего водителя автобуса виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека).

Установлено, что 14.11.2023, осужденный управляя автобусом, осуществлял общественную перевозку пассажиров по маршруту № 44. Двигаясь по улицам г.Архангельска, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, имея возможность видеть пешехода, переходившего проезжую часть по переходу, не принял своевременных и необходимых мер к снижению скорости управляемого им транспортного средства, в результате чего допустил наезд на пешехода, который скончался.

В судебном заседании осужденный полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 1 года лишения свободы. В соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ наказание заменено принудительными работами на срок 1 год с удержанием в доход государства 10% из заработной платы.

Также осужденному назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.