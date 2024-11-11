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РЖД заплатит за неуважение к архангельским инвалидам

Архангельский транспортный прокурор потребовал устранить нарушения при содержании пассажирской платформы.

 Покрытие пассажирской платформы на остановочном пункте 1113 км в Приморском районе г. Архангельска находится в неудовлетворительном состоянии.

 Указатели направления движения поездов и пандусы отсутствуют.

 Визуальная и звуковая информация для инвалидов не дублируется.

 Прокурор внес представление руководству Северной дирекции пассажирских обустройств.

 Поскольку нарушения не были устранены, в Басманный район суд г. Москвы направлен иск.

 Кроме того, по постановлению прокурора ОАО «РЖД» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. руб. по ст. 9.13 КоАП РФ.

 Рассмотрение иска и устранение нарушений на контроле.


10 декабрь 11:42 | : Скандалы

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