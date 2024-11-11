РЖД заплатит за неуважение к архангельским инвалидам

Архангельский транспортный прокурор потребовал устранить нарушения при содержании пассажирской платформы.



Покрытие пассажирской платформы на остановочном пункте 1113 км в Приморском районе г. Архангельска находится в неудовлетворительном состоянии.



Указатели направления движения поездов и пандусы отсутствуют.



Визуальная и звуковая информация для инвалидов не дублируется.



Прокурор внес представление руководству Северной дирекции пассажирских обустройств.



Поскольку нарушения не были устранены, в Басманный район суд г. Москвы направлен иск.



Кроме того, по постановлению прокурора ОАО «РЖД» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. руб. по ст. 9.13 КоАП РФ.



Рассмотрение иска и устранение нарушений на контроле.



