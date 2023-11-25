Деятельностью "Архангельскоблгаза" заинтересовалась прокуратура

Прокуратура г. Архангельска провела проверку в сфере газоснабжения, по результатам которой выявлены нарушения обязательных требований промышленной безопасности, допущенные Архангельским филиалом АО «Архангельскоблгаз».

При проверке состояния площадок групповых газовых резервуарных установок, обеспечивающих газоснабжением жилые дома на территории городского округа «Город Архангельск», выявлены факты эксплуатации газового оборудования с нарушением законодательства в сфере промышленной безопасности по 4 многоквартирным домам, расположенным на улицах Садовой, Попова, Логинова, проспекте Обводный канал.

Указанные обстоятельства явились основанием для внесения прокурором генеральному директору АО «Архангельскоблгаз» представления об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены в полном объеме, два работника общества привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по постановлению заместителя прокурора города Северо-Западным Управлением Ростехнадзора руководитель АО «Архангельскоблгаз» привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ с назначением штрафа в сумме 22 000 рублей.