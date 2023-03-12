Ряд социальных учреждений Архангельской области находится под угрозой пожара

Органами прокуратуры Архангельской области проведены проверки соблюдения прав граждан, пребывающих в организациях для престарелых, инвалидов, бездомных и лиц без определенного места жительства.

По результатам проверок с привлечением контрольно-надзорных органов в указанных организациях, в том числе в лечебных учреждениях, выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в сфере здравоохранения.

Например, прокуратурой г. Архангельска с привлечением территориального отдела Роспотребнадзора дана оценка деятельности ГБУ АО «Центр социальной адаптации лиц без определенного места жительства», выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности.

В целях устранения нарушений руководителю учреждения внесено представление. Требования прокурора удовлетворены, учреждением приняты меры к проведению текущего ремонта помещений, обеспечена периодичность осмотра огнетушителей, планы эвакуации размещены в помещениях учреждения, направлена заявка на закупку необходимого оборудования для оснащения медицинского кабинета.

По факту допущенных нарушений директор учреждения по постановлению прокуратуры г. Архангельска постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Октябрьского судебного района г. Архангельска привлечена к административной ответственности по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Принятыми прокурором Вилегодского района мерами в ГБУ «Вилегодский комплексный центр социального обслуживания» устранены нарушения – обеспечено освобождение путей эвакуации от посторонних предметов, хранение легковоспламеняющихся веществ и материалов вдали от электрощитов, размещение в помещениях огнетушителей.

Нарушения законодательства о пожарной безопасности выявлялись прокурорами Ленского, Холмогорского и Красноборского района, г. Коряжма, Приморским и Котласским межрайонными прокурорами. Приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, учреждениями обеспечивается устранение нарушений.