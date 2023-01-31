В Архангельске проштрафилась на сто тысяч газовая служба

Прокуратурой г. Архангельска проведена проверка соблюдения законодательства в сфере газоснабжения, по результатам которой выявлены нарушения обязательных требований промышленной безопасности, допущенные Архангельским филиалом АО «Архангельскоблгаз».

Так, по результатам оценки состояния газопроводов на вводе в многоквартирные дома, а также площадок групповых газовых резервуарных установок, констатирована эксплуатация газового оборудования с нарушением федерального законодательства в сфере промышленной безопасности по трем многоквартирным домам.

По постановлению заместителя прокурора города Северо-Западным Управлением Ростехнадзора АО «Архангельскоблгаз» привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ с назначением штрафа в сумме 100 000 рублей.

Устранение нарушений находится на контроле прокурора города.