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Прокуратура вступилась за права педагогов допобразования Северодвинска

Органами прокуратуры в учреждении дополнительного образования Северодвинска выявлены нарушения трудового законодательства.

В нарушение требований Трудового кодекса Российской Федерации в ноябре 2023 года произведены удержания из заработной платы 13 работников без законных оснований, заработная плата одного работника неоднократно в течение года выплачивалась в размере ниже минимального размера оплаты труда.

В целях устранения нарушений прокурором г. Северодвинска главе внесено представление, которое удовлетворено.

Кроме того, по постановлениям прокурора за допущенные нарушения межрегиональной территориальной инспекцией труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе к административной ответственности привлечены руководитель учреждения по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафов в общей сумме 13 тыс. рублей, юридическое лицо по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

23 май 10:32 | : Скандалы

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