Прокурор области услышал от жителей Архангельска жалобы на отопление

Прокурор Архангельской области и Ненецкого автономного округа Николай Хлустиков 04.12.2024 провел личный прием жителей областного центра по проблемным вопросам отопления в жилых домах.

Участие в личном приеме приняли руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкого автономного округа Алексей Попов, заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области Наталья Сорванова, и. о. руководителя государственной жилищной инспекции области Ирина Замятина, глава г. Архангельска Дмитрий Морев, а также представители ресурсоснабжающих организаций.

На личный прием обратилось 26 заявителей, которых интересовали вопросы ненадлежащего предоставления коммунальной услуги по отоплению и оплаты за нее.

По доводам поступивших обращений организованы проверочные мероприятия, реализация которых поставлена на контроль прокуратуры области и округа.



