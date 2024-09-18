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Прокурор Николай Хлустиков приглашает записаться к нему на прием

Прокурором Архангельской области и Ненецкого автономного округа Николаем Хлустиковым 04 декабря 2024 года с 14 часов 30 минут до 17 часов будет проведен прием жителей областного центра по вопросам ненадлежащего оказания населению коммунальной услуги по отоплению.

Прием будет организован в здании прокуратуры г. Архангельска                                     (г. Архангельск, ул. Садовая, д. 11).

Желающие обратиться на личный прием могут это сделать в явочном порядке. Возможна предварительная запись по телефонам 8(8182) 410-230 и                     8(8182) 633-880 (доб.110018).

Для участия в приеме заявителям необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

02 декабрь 13:18 | : Будни

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