Прокурор Николай Хлустиков приглашает записаться к нему на прием

Прокурором Архангельской области и Ненецкого автономного округа Николаем Хлустиковым 04 декабря 2024 года с 14 часов 30 минут до 17 часов будет проведен прием жителей областного центра по вопросам ненадлежащего оказания населению коммунальной услуги по отоплению.

Прием будет организован в здании прокуратуры г. Архангельска (г. Архангельск, ул. Садовая, д. 11).

Желающие обратиться на личный прием могут это сделать в явочном порядке. Возможна предварительная запись по телефонам 8(8182) 410-230 и 8(8182) 633-880 (доб.110018).

Для участия в приеме заявителям необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.