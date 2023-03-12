Руководитель почты в Приморском округе получила штраф за присвоение пенсий

Приговором Приморского районного суда бывший начальник почтового отделения в пос. Уемский, признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Установлено, что 39-летняя жительница пос. Боброво, являясь руководителем почтового отделения, используя служебное положение присвоила пенсионные денежные средства жителей района путем внесения заведомо ложной информации в компьютерную программу.

С учетом обстоятельств и данных о личности подсудимой, судом ей назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.