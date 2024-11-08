Нелегал из Киргизии пытался купить себе право жить на терртории Поморья

Прокуратурой г. Новодвинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Киргизской Республики, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий).

По версии следствия обвиняемый в августе 2024 года, находясь на территории г. Архангельска, желая узаконить свое пребывание на территории Российской Федерации приискал лицо, готовое помочь ему в незаконном получении документов, подтверждающих такое право. После этого через посредника за денежное вознаграждение в размере 12 000 рублей, якобы причитающееся сотруднику полиции, незаконно получил подложный бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания и предъявил его в отделении по вопросам миграции МО МВД России «Новодвинский».

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину в совершении инкриминируемого деяния признал в полном объеме.

Новодвинским городским судом Архангельской области принято решение об административном выдворении обвиняемого за пределы Российской Федерации, исполнение которого запланировано на декабрь 2024 года.

В отношении посредника, передавшего денежные средства, материалы выделены в отдельное производство.

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.