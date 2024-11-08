Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Нелегал из Киргизии пытался купить себе право жить на терртории Поморья

Прокуратурой г. Новодвинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Киргизской Республики, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий).

По версии следствия обвиняемый в августе 2024 года, находясь на территории г. Архангельска, желая узаконить свое пребывание на территории Российской Федерации приискал лицо, готовое помочь ему в незаконном получении документов, подтверждающих такое право. После этого через посредника за денежное вознаграждение в размере 12 000 рублей, якобы причитающееся сотруднику полиции, незаконно получил подложный бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания и предъявил его в отделении по вопросам миграции МО МВД России «Новодвинский».      

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину в совершении инкриминируемого деяния признал в полном объеме.

Новодвинским городским судом Архангельской области принято решение об административном выдворении обвиняемого за пределы Российской Федерации, исполнение которого запланировано на декабрь 2024 года. 

В отношении посредника, передавшего денежные средства, материалы выделены в отдельное производство.

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд                             г. Архангельска для рассмотрения по существу.

27 ноябрь 08:49 | : Скандалы

Главные новости


Музыка в жизни Ломоносова
Дороги их тревоги. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (362)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20