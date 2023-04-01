Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Оба хороши. Архангелогородец пытался купить водительское удостоверение у мошенника

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя областного центра, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

Установлено, что обвиняемый  в период с 01.05.2021 по 31.03.2022 на территории г. Архангельска договорился с бывшим сотрудником УФСИН России по Архангельской области о передаче через него, как посредника, должностному лицу – сотруднику ОГИБДД УМВД России «Приморский» взятки в размере 35 000 рублей  с целью успешного прохождения обвиняемым практического экзамена и получения водительского удостоверения категории «В» без фактической его сдачи. 

Достигнув договоренности обвиняемый через мобильное приложение банка перевел со своего счета на счет «посредника» деньги в общей сумме 32 500 рублей.

 Свой преступный умысел обвиняемый не довел до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку «посредник», уголовное дело в отношении которого расследуется по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, обманул его, совершив хищение переведенных денежных средств. 

Вину в совершении инкриминируемого преступления виновный признал в полном объеме.  

Уголовное дело возбуждено на основании  материалов оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области и будет направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд г. Архангельска.  

28 апрель 11:38 | : Происшествия

Главные новости


Об архангельском деревянном домостроении без пафоса и рекламы
Пятиклассников Архангельска завлекают в политику

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2023 (337)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20