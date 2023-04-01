Оба хороши. Архангелогородец пытался купить водительское удостоверение у мошенника

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя областного центра, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

Установлено, что обвиняемый в период с 01.05.2021 по 31.03.2022 на территории г. Архангельска договорился с бывшим сотрудником УФСИН России по Архангельской области о передаче через него, как посредника, должностному лицу – сотруднику ОГИБДД УМВД России «Приморский» взятки в размере 35 000 рублей с целью успешного прохождения обвиняемым практического экзамена и получения водительского удостоверения категории «В» без фактической его сдачи.

Достигнув договоренности обвиняемый через мобильное приложение банка перевел со своего счета на счет «посредника» деньги в общей сумме 32 500 рублей.

Свой преступный умысел обвиняемый не довел до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку «посредник», уголовное дело в отношении которого расследуется по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, обманул его, совершив хищение переведенных денежных средств.

Вину в совершении инкриминируемого преступления виновный признал в полном объеме.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области и будет направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд г. Архангельска.