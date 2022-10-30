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В Северодвинске аферист представлялся всемогущим инструктором по вождению

Заместителем прокурора города Северодвинска утверждено обвинительное заключение  по уголовному делу в отношении жителя г.Северодвинска о покушении на дачу взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий (по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст.291 УК РФ).

Установлено, что инструктор по вождению осведомленный о том, что кандидату в водители предстоит сдача практического экзамена на право управления транспортными средствами категории «В» в ОГИБДД ОМВД России по городу Северодвинску, в целях обогащения сообщил кандидату  в водители  заведомо ложные сведения о близком знакомстве с должностными лицами ОГИБДД ОМВД России по городу Северодвинску, которые за 14 500 рублей смогут обеспечить беспрепятственный прием практического экзамена. 

Обвиняемый, не подозревая, что инструктор по вождению не намеревается исполнить принятые на себя обязательства по передаче денег сотрудникам полиции осуществил перевод 14 500 рублей в качестве взятки на банковский счет сожительницы инструктора.

Преступный умысел, направленный на дачу взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий обвиняемый до конца не довел по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку был обманут инструктором по вождению, который обратил полученные деньги в свою пользу, и распорядился ими по собственному усмотрению.

Обвиняемый вину признал полностью. В отношении инструктора по вождению уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного  ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество)  выделено в отдельное производство.

Уголовно дело будет направлено в Северодвинский городской суд для рассмотрения по существу.  

29 ноябрь 15:59 | : Скандалы

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