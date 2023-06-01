Сотрудники силовых ведомств Архангельска и Краснодара наладили коррупционную схему

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительные заключения по четырем уголовным делам в отношении жителей г. Архангельска и Краснодара. Они обвиняются по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки, а именно умышленные действия лица, непосредственно направленные на дачу взятки должностному лицу через посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий, не доведенные до конца по не зависящим от данного лица обстоятельствам).

По версии обвинения обвиняемые в 2021-2022 г.г. на территории г.Архангельска, являясь уверенными, что передают через посредника – бывшего сотрудника УФСИН России по Архангельской области денежные средства в качестве взятки уполномоченному должностному лицу – сотруднику ОГИБДД УМВД России «Приморский» за успешное прохождение ими практического экзамена и получении водительского удостоверения категории «В» без фактической сдачи экзамена, перевели и передали лично денежные средства в общей сумме 240 400 рублей.

Свой преступный умысел на дачу взяток обвиняемые не довели до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку «посредник» не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства о якобы имеющейся у него договоренности, обманул их, совершив хищение денежных средств.

Уголовные дела будут направлены для рассмотрения по существу в районные суды г. Архангельска.

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