Когда в кармане густо. Участник СВО из Поморья погасил задолженность по алиментам

Архангелогородец, заключивший контракт о прохождении военной службы в зоне специальной военной операции, погасил долг по алиментам в размере 1,7 миллиона рублей.

По решению суда мужчина обязан был выплачивать алименты в размере 1/3 части доходов на содержание двоих детей 2012 и 2013 г.р., но долгое время уклонялся от родительских обязанностей. Официально не работал, перебиваясь случайными заработками, и лишь изредка перечислял бывшей супруге тысячу-две рублей.

Судебными приставами в отношении должника применялся весь комплекс мер принудительного исполнения, вплоть до привлечения сначала к административной, а потом и к уголовной ответственности.

После этого должник уведомил судебного пристава о том, что заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону специальной военной операции. Текущие алименты и задолженность стали удерживаться из его денежного довольствия.

Через некоторое время мужчина прибыл в отпуск по ранению и обратился к судебному приставу для уточнения суммы задолженности, желая исполнить свой отцовский долг. В результате, он полностью рассчитался с детьми, заплатив 1,7 миллиона рублей.

Теперь с архангелогородца будут удерживаться только текущие алименты.



