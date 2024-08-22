Судебные приставы заставили жительницу Коряжмы рассчитаться по деньгам с ребенком

Жительница Архангельской области выплатила долг по алиментам в размере почти 75 тысяч рублей, чтобы избежать судимости.

По решению суда жительница г. Коряжма обязана выплачивать алименты в размере 1/6 части дохода ежемесячно на содержание несовершеннолетнего ребёнка, находящегося под опекой. Однако женщина от родительских обязанностей уклонялась, накопив задолженность в размере почти 75 тысяч рублей.

Несмотря на применённые к ней принудительные меры, а также на привлечение к административной ответственности по ст 5.35.1 КоАП РФ, должница не предпринимала попыток погасить имеющийся долг.

Дознавателем отделения судебных приставов по г. Коряжме и Вилегодскому району в отношении нерадивой матери было возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ. Женщине также были разъяснены все негативные последствия привлечения к уголовной ответственности.

Осознав реальную перспективу получения судимости, должница погасила имеющийся долг в полном объёме. Уголовное преследование в отношении неё прекращено.