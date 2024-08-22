Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Судебные приставы заставили жительницу Коряжмы рассчитаться по деньгам с ребенком

Жительница Архангельской области выплатила долг по алиментам в размере почти 75 тысяч рублей, чтобы избежать судимости.

По решению суда жительница г. Коряжма обязана выплачивать алименты в размере 1/6 части дохода ежемесячно на содержание  несовершеннолетнего ребёнка, находящегося под опекой. Однако женщина от родительских обязанностей уклонялась, накопив задолженность в размере почти 75 тысяч рублей.

Несмотря на применённые к ней принудительные меры, а также на привлечение к административной ответственности по ст 5.35.1 КоАП РФ, должница не предпринимала попыток погасить имеющийся долг.

Дознавателем отделения судебных приставов по г. Коряжме и Вилегодскому району в отношении нерадивой матери было возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ. Женщине также были разъяснены все негативные последствия привлечения к уголовной ответственности.

Осознав реальную перспективу получения судимости, должница погасила имеющийся долг в полном объёме. Уголовное преследование в отношении неё прекращено.

 

20 сентябрь 12:30 | : Происшествия

Главные новости


В плену загадок истории Подвинья. Основание Архангельска.
Утраченные памятники Поморья. Проездная башня Николо-Корельского монастыря

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2024 (236)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20