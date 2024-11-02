После втыка Бастрыкина, в Лешуконь вернулась связь с большой землей

Напомним, с 1 ноября жители Лешуконского округа были отрезаны от большой земли из-за смены подрядчика по содержанию понтонов. Старый исполнитель контракта – АО "Мезенское дорожное управление" – закрыл свои переправы, а новый – ООО "Автодороги" – не смог обеспечить работу наплавных мостов.



Народный фронт обратился в прокуратуру региона, ведь без транспортной доступности остались жители двенадцати деревень, а это – более двух тысяч человек. После нашего сигнала ситуацию взял на контроль и глава Следкома России Александр Бастрыкин.



Проверки правоохранителей "простимулировали" чиновников дорожной отрасли. Сегодня наш подписчик Сергей Жданов прислал новое видео. Уроженец глубинки подтверждает, что переправы восстановлены.