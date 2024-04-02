Александр Бастрыкин взял на контроль экологическую ситуацию в Вельском районе

История о задымлении домов в сельском поселении «Аргуновское» Вельского района, о которой мы сообщали два дня назад, получила незамедлительную реакцию силовых структур.

Напомним, жители поселка видят причину ухудшения своего физического состояния в работе местной пилорамы. Как стало известно нашей редакции, владелец лесопилки - неоднократно судимый брат действующего главы Вельского района Дмитрий Викторович Гуляев.



Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства Алексею Попову провести процессуальную проверку о нарушении природоохранного законодательства.



В частности, он должен представить в федеральный центр доклад об обстоятельствах, установленных в ходе первоначального анализа ситуации, а по итогам проверки – доложить о её результатах. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате Следкома России.



Народный фронт благодарит представителей следственных органов за мгновенную реакцию на наш сигнал. Ждём результатов проверки вместе с жителями МО «Аргуновское».