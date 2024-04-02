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Александр Бастрыкин взял на контроль экологическую ситуацию в Вельском районе

История о задымлении домов в сельском поселении «Аргуновское» Вельского района, о которой мы сообщали два дня назад,  получила незамедлительную реакцию силовых структур.

Напомним, жители поселка видят причину ухудшения своего физического состояния в работе местной пилорамы. Как стало известно нашей редакции, владелец лесопилки - неоднократно судимый брат действующего главы Вельского района Дмитрий Викторович Гуляев.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства Алексею Попову провести процессуальную проверку о нарушении природоохранного законодательства.

 В частности, он должен представить в федеральный центр доклад об обстоятельствах, установленных в ходе первоначального анализа ситуации, а по итогам проверки – доложить о её результатах. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате Следкома России.

 Народный фронт благодарит представителей следственных органов за мгновенную реакцию на наш сигнал. Ждём результатов проверки вместе с жителями МО «Аргуновское».

 

24 апрель 14:38 | : Скандалы

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