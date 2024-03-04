Лешуконцы стали заложниками речной воды и МДУ

Жители Лешуконии рискуют остаться без связи с большой землей.



В Народный фронт пришло видеообращение уроженца Лешуконского округа Сергея Жданова. По его словам, на водоёмах муниципального образования начались работы по снятию действующих переправ.



Мезенское дорожное управление снимает понтоны через реки Цебьюга, Ираса и Пылема, ограничивая транспортную доступность с райцентром.



Из-за действий дорожников без связи с большой землёй могут остаться почти 2300 человек. Это жители деревень Селище, Колмогора, Белощелье, Палощелье, Ценогора, Усть-Кыма, Койнас, Засулье, Усть-Низемье, Вожгора, Зубово и Родома.



Без переправ селяне не смогут добраться ни в районную больницу, ни в другие учреждения. Также до ледостава в полную силу не смогут работать пассажирские перевозки, будет ограничен подвоз товаров и продуктов питания.



Фронтовики обратились в региональную прокуратуру. Требуют разобраться в ситуации и продлить работу понтонов.