Александр Бастрыкин взял на карандаш школьный долгострой в Поморье

После сигнала Народного фронта о школе-недострое в Плесецком округе, которую теперь нужно сносить, хотя за неё заплатили 140 млн. рублей, проблемой заинтересовался Следственный комитет РФ.



Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Архангельской области и НАО Михаилу Нибаракову представить доклад по ситуации, озвученной НФ в публичном пространстве.



Напомним, школу в п. Оксовский начали строить в сентябре 2022 г. и прекратили в августе 2023-го. В марте 2024 г. наши эксперты констатировали: фундамент незавершенки не выдерживает никакой критики из-за нарушения технологий устройства свайного поля. Теперь постройку нужно сносить и вновь тратить бюджетные деньги на расчистку площадки.



Народный фронт попросил возбудить уголовное дело против подрядчика и благодарит правоохранительные органы за оперативную реакцию. Итоги проверки все прояснят.