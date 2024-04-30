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Бастрыкин взял на прицел мусорную свалку в Новодвинске

После нашей публикации о том, что в городе бумажников в непосредственной близости от жилого фонда организована несанкционированная мусорная свалка, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести соответствующую проверку.

Исполнение поручения возложено на руководителя СУ СК РФ по Архангельской области и НАО Алексея Попова.

По итогам инспекции региональное ведомство представит доклад об установленных обстоятельствах дела и результатах проверки. При этом вопрос взят на контроль в центральном аппарате Следкома России.

Народный фронт благодарит правоохранительные органы за молниеносную реакцию на сигнал.

23 май 16:49 | : Скандалы

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